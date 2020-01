CLUBNIEUWS. STVV haalt “beste linksachter uit Japan”, Standard praat met Israëliër

Na het uitreiken van de Gouden Schone is de winterstop nu definitief voorbij en kan weer vooruit worden gekeken naar de laatste negen wedstrijden van de reguliere competitie. Uw clubnieuws van de dag.

STVV. Truienaars halen “beste linksachter in Japanse competitie”

STVV heeft een nieuwe linksback gevonden in Japan. De 23-jarige Ko Matsubara, die speelt bij Shimizu S-Pulse uit Shizuoka. Vorig seizoen eindigde die club twaalfde in de J1 League.

De nieuwe STVV-staf onder leiding van trainer Milos Kostic en adviseur Kevin Muscat zoekt heil in een 4-4-2-systeem met vleugelbacks, die er in het eerste deel van de competitie niet echt waren. “Matsubara is een linksback met een uitstekende crosspass en heel veel verdedigende kwaliteiten”, klinkt het in Sint-Truiden. “Hij is allicht de beste linksback uit de Japanse competitie.”

Matsubara heeft 98 wedstrijden in de J-League op de teller staan. Zijn statistieken: 4 doelpunten en 10 assists. Matsubara is een vrije speler, zijn contract loopt eind deze maand af. STVV moet dus geen transfersom betalen. (rco, gus)

STANDARD. Er wordt gepraat met Israëlische middenvelder, bod op Mpoku afgewezen

In zijn zoektocht naar een nieuwe nummer zes is Standard uitgekomen bij Eden Shamir. De 24-jarige middenvelder van Hapoel Beer Sheva is momenteel in Luik om te onderhandelen. Israëlische media spreken van een transferbedrag van 1,8 miljoen euro. Shamir is een voormalig belofteninternational van zijn land. Hij scoorde drie keer in 25 officiële matchen en kan ook als acht spelen.

Nog in Luik liep er deze week een bod binnen voor Paul-José Mpoku (27). Volgens onze informatie ging het om Al Nasr, de nummer drie uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het voorstel werd door de Rouches afgewezen. (bfa)

ANDERLECHT. Musona en Sowah naar Eupen, Chipciu naar Cluj

Anderlecht begint zijn kern toch wat af te slanken, want drie extra spelers vertrekken. De grootste afnemer van RSCA-overbodigen is tegenwoordig Eupen. Na een testperiode nemen de Oostkantonners zowel Emmanuel Sowah als Knowledge Musona over. De eerste wordt definitief aangetrokken en volgens zijn entourage verdient Anderlecht niets aan de Ghanese rechtsback. Hij had maar zes maanden contract meer en mocht bijna gratis weg. Musona wordt dan weer gehuurd. Hij ligt nog tot 2022 vast bij Anderlecht en wilde niet heel zijn loon opgeven.

Paars-wit is ook verlost van Alexandru Chipciu. Die leek op weg naar het Turkse Gaziantep, maar dat wilde de vraagprijs van 400.000 euro niet betalen. De Roemeen vertrekt nu uiteindelijk toch transfervrij naar zijn thuisland, waar hij bij Cluj zal tekenen. Op Neerpede trainde Kemar Roofe nog altijd niet mee met de groep. In de aanloop naar de clash tegen Club Brugge is dat toch problematisch, want er is geen fitte spits.(jug)

KV KORTRIJK. Dicht bij vervanger Kagelmacher

In Uruguay heeft Peñarol-coach Diego Forlan Kagelmacher aangekondigd. De teams zullen het dus eens zijn over de condities van de verkoop. Kortrijk houdt wel nog een slag om de arm, omdat het eerst de handtekening van een vervanger wil. De speler mag van Kortrijk afreizen naar het oefenkamp in Los Angelos van zijn nieuwe club. Dat betekent dat de West-Vlaamse club ver gevorderd moet zijn in de onderhandelingen met een verdediger. Kandouss werd eerder genoemd, maar de definitieve naam van de vervanger is nog onduidelijk.(gco)

KRC GENK. Ndongala debuteert voor Kasimpasa

Het vertrek van Ndongala naar Turkije is officieel. Kasimpasa huurt Ndongala tot het einde van het seizoen met optie tot aankoop. De flankaanvaller debuteerde zelfs al voor zijn nieuwe club in het met 3-1 verloren bekerduel tegen Alanyaspor. Ndongala viel twintig minuten voor tijd in. Intussen zoekt RC Genk ook naar een oplossing voor Screciu. De verdediger kwam tot nu toe amper aan bod. Een optie is een verhuur aan zijn club van herkomst, Universitatea Craiova. Beide clubs onderhandelen over zo’n constructie.(rco)

CERCLE BRUGGE. Eppel traint al mee

De nieuwe spits Marton Eppel trainde gisteren al mee. Gory is terug sinds dinsdag. Hij miste de stage in Malta wegens het overlijden van een vriend en ex-ploegmaat. Voor Omolo en Taravel blijft het afwachten, ze blijven apart trainen. De Braziliaanse keeper Warleson traint nog altijd mee en laat een goede indruk, maar men wil een meer ervaren doelman aantrekken. Voor de match tegen Antwerp geldt een combiregeling en dus zijn de loketten gesloten op de wedstrijddag.(kv)

KV MECHELEN. Nog geen De Bie op training

Maxime De Bie (adductoren) trainde gisteren nog steeds niet met de groep. Ook vandaag, één dag voor de match, zal de beloftevolle verdediger nog niet hervatten. Er wordt nu bekeken of De Bie deze week bij de beloften kan aanpikken alvorens volgende week weer bij de hoofdmacht aan te sluiten. Voorts trainde iedereen mee. Van Damme (rib), Bijker (hamstrings) en Lemoine (adductoren) revalideren verder.(dige)

WAASLAND-BEVEREN. Milosevic en Foulon moeten training staken

De voorbereiding op de belangrijke match tegen KV Oostende verloopt niet vlekkeloos. Trainer Arnauld Mercier zag gisteren twee spelers de training vroegtijdig verlaten. De Montenegrijnse spits Stefan Milosevic kon niet verder na een tik tegen het bovenbeen. In principe wordt hij vandaag gewoon weer op het oefenveld verwacht. Daam Foulon verliet de training met kramp in de kuit. Zijn situatie wordt vandaag bekeken.(whb)

KV OOSTENDE. Vanavond nieuwjaarsreceptie in Versluys Arena

Vanavond vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de Versluys Arena. Supporters en sympathisanten schuiven de voeten onder tafel voor een etentje en kunnen daarna vragen stellen tijdens een panelgesprek. Voorzitter Frank Dierckens, sportief directeur Guy Ghysel, de technische staf en de jeugdverantwoordelijken zullen aanwezig zijn. De beloften verloren met 4-2 in en tegen Lommel. Oostende speelde met een piepjonge ploeg.(jve)