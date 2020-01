Ontgoochelde Mbokani snel naar huis na gala van de Gouden Schoen: “De kleintjes zijn moe”

De Gouden Stier is geen Gouden Schoen. Dieumerci Mbokani (34) eindigde als tweede, tot ontgoocheling van heel Antwerp, niet het minst van hemzelf. De Congolese spits, wel winnaar van de tweede stemronde, was te teleurgesteld om te reageren.

“Hij kwam hier naartoe met het idee dat hij zou winnen, vandaar”, legde aanvoerder Faris Haroun uit. Mbokani haastte zich naar de uitgang met zijn vrouw Marlène (32), die weinig begrip had voor de einduitslag, en zoontjes Jess (9) en Bradley (6). Vlak voor zijn vertrek konden we hem toch nog even aanklampen. “De kleintjes zijn moe, hè, dus best dat we naar huis gaan”, zei Mbokani. Hij probeerde zijn teleurstelling te verbergen. “Non non, ça va… Ik ga niet té ontgoocheld zijn. Het is nu zo. Dan maar topschutter worden, zeker? Of Profvoetballer van het Jaar. En met Antwerp proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Kampioen? Je weet maar nooit.”