Tessa Wullaert: “Gouden Schoenen winnen, dat went niet”

Tessa Wullaert mocht woensdagavond in Puurs reeds voor de derde keer in vier jaar de Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst nemen. “Gouden Schoenen winnen, dat went niet”, bekende de aanvalster van Manchester City en de Red Flames.

“Bovendien is het al de tweede op rij. Of het nu de eerste is of de derde, ik vind ze allemaal even mooi. Er was heel wat concurrentie, dus ik ben opgelucht hier te staan. Ik denk dat ik vorig jaar vooral heel constant was in mijn prestaties, zowel in Engeland als bij de nationale ploeg. Het EK halen met de Flames, dat is het grote doel voor 2020. En de titel met City, natuurlijk.”

Het contract van Wullaert loopt eind dit seizoen af bij City en eerder liet ze al verstaan niet helemaal tevreden te zijn met de gang van zaken bij de Engelse topclub. “Er is nog niks beslist, dus het kan best dat ik blijf. Alle deuren staan momenteel nog open: ook een avontuur in een ander land behoort tot de mogelijkheden, ofwel dichter bij huis gaan spelen.”