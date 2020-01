Proximus League spannender dan ooit: alleen Lokeren heeft de boot gemist

Vergeet de Premier League, La Liga of de Serie A. Wie spanning wil, volgt voortaan beter onze eigen Proximus League. Met liefst zeven van de acht ploegen staan ze op een zakdoek in 1B. Drie schamele punten scheiden leider Beerschot van nummer zeven Virton in de tweede periode. Is de Proximus League de spannendste competitie van Europa? “Eigenlijk is onze competitie één langerekte Play-off 1.”