Musona en Sowah naar Eupen, Chipciu naar Cluj

Anderlecht begint zijn kern toch wat af te slanken, want drie extra spelers vertrekken. De grootste afnemer van RSCA-overbodigen is tegenwoordig Eupen. Na een testperiode nemen de Oostkantonners zowel Emmanuel Sowah als Knowledge Musona over. De eerste wordt definitief aangetrokken en volgens zijn entourage verdient Anderlecht niets aan de Ghanese rechtsback. Hij had maar zes maanden contract meer en mocht zo goed als gratis weg. Musona wordt dan weer gehuurd. Hij ligt nog tot 2022 vast bij Anderlecht en wilde niet heel zijn loon opgeven.

Paars-wit is ook verlost van Alexandru Chipciu. Die leek op weg naar het Turkse Gaziantep, maar dat wilde de vraagprijs van 400.000 euro niet betalen. De Roemeen zal nu tekenen bij Cluj in zijn thuisland. Daar krijgt hij wel minder loon, maar Cluj vond een regeling met Anderlecht. (jug)