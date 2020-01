Klavertje vier voor Vanaken

Ontgoochelde Mbokani snel naar huis na gala van de Gouden Schoen: “De kleintjes zijn moe”

Tessa Wullaert pakt derde keer goud

Dat hij minder stemmen had gekregen omdat hij de prijs vorig jaar al had gekregen. Of dat de verwachtingen hoger lagen omdat hij de laatste drie individuele voetbalprijzen in België had gewonnen – twee keer de Profvoetballer van het Jaar, één keer de Gouden Schoen. Hans Vanaken kon verschillende redenen bedenken waarom hij het moest afleggen tegen Dieumerci Mbokani, zijn vaakst genoemde concurrent.

Uiteindelijk lieten de stemgerechtigde journalisten, laureaten en voetbalkenners zich niet afleiden door stemmingmakerij: Vanaken was de beste en meest constant presterende voetballer in 2019. Met zijn twee overwinningen in de Profvoetballer van het Jaar en zijn Gouden Schoen van vorig jaar maakt hij een klavertjevier compleet. Het is van de Gouden Schoen voor Ruud Vormer in 2017 geleden dat een andere speler dan Vanaken een individuele onderscheiding won in België.

Op zijn 27Ste staat de Lommelaar op het toppunt van zijn kunnen. Hij won in 2019 geen prijs maar blonk met Club Brugge uit in de play-offs. Alleen omdat Racing Genk geen steken liet vallen moest blauw-zwart de titel aan Limburg laten.

In de eerste helft van het seizoen 2019-2020 was Vanaken opnieuw belangrijk. Onder de nieuwe coach Philippe Clement steeds meer als afwerker. Vanaken scoorde drie keer in de twee kwalificatieronden voor de Champions League en gidste zijn club naar de groepsfase. Alle competities samen zit hij dit seizoen aan dertien goals. Verbluffende cijfers voor een middenvelder.

Maar het zijn niet zijn goals die Vanaken een tweede Gouden Schoen hebben opgeleverd. Het is zijn bepalende invloed in het best draaiende clubelftal van België. Minstens even indrukwekkend als het aantal doelpunten is het aantal wedstrijden die hij dit seizoen al speelde: 35. Drieëndertig voor Club Brugge en twee voor de Rode Duivels. Vanaken is nooit geblesseerd en slaat geen training over. Hij inspireert zijn ploegmaats om de lat steeds maar hoger te leggen. Hij tekende vorige zomer een contractverlenging bij Club omdat hij gelooft dat hij samen met blauw-zwart kan blijven groeien. De Jupiler Pro League kan zich op dit moment geen betere ambassadeur voorstellen.

De tijd dat de Gouden Schoen een opmaat voor een transfer betekende lijkt met Hans Vanaken voorbij. Hij zag zijn onderscheiding van 2018 als een aansporing om nog beter te doen in 2019. Hij is er trots op dat de vaak genoemde “vloek van de Gouden Schoen” geen vat op hem heeft gekregen.

“Ik ben blij dat men dat niet over mij heeft kunnen zeggen”, zei Vanaken in het Kerstinterview in onze krant. “Ik vind niet dat zo’n prijs je moet veranderen. Ik blijf altijd dezelfde voetballer, ik probeer altijd hetzelfde te brengen. Natuurlijk probeer je elke wedstrijd beter te doen. Maar je zet je in voor de ploeg en of dat nu met of zonder een Gouden Schoen is, dat maakt voor mij geen verschil.”

Vanaken is de eerste voetballer sinds Jan Ceulemans in 1986 – het jaar van het WK in Mexico – die zichzelf opvolgt op de erelijst. Eerder speelden alleen Paul Van Himst (1961) en Wilfried Van Moer (1970) die krachttoer klaar.

“Ik heb hen nooit zien spelen, maar het is geweldig om tot dat rijtje te behoren”, reageerde Vanaken. Om vervolgens zijn vrouw, familie en ploegmaats te bedanken.

“Hans is zakelijk, hij gaat waarschijnlijk nog uitfietsen na de Gouden Schoen”, stelde Vincent Kompany vast, die de trofee kwam uitreiken.



2020 wordt een sleuteljaar. Vanaken hoopt op de dubbel titel-beker, een selectie voor het EK en probeert Europees te scoren. Met twee Gouden Schoenen aan de voeten is hij meer dan ooit de belichaming van zijn hyperambitieuze Club.