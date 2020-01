Tesla-baas Elon Musk op zucht van wel heel royale bonus

Het gaat hard, heel hard voor Tesla en zijn excentrieke topman Elon Musk (48). De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s, opgericht in 2003, is intussen meer dan 97 miljard dollar waard. Om u een idee te geven: dat is meer dan Ford en General Motors samen.

Gewaagd bonuspakket

De stijging van het aandeel is niet alleen goed nieuws voor de beleggers, ze is dat ook voor Elon Musk. De topman bezit 18,9 procent van de aandelen en zag de waarde van dat ‘pakketje’ het voorbije half jaar verdubbelen tot 18,3 miljard dollar. Virtueel, weet al wie aandelen heeft, want zolang hij die niet verzilvert, kan hij er niets mee kopen.

Maar nog even, en Musk krijgt een royale bonus van 350 miljoen dollar uitbetaald, zo schrijft de Financial Times. In klinkende munt. Tesla en Musk kwamen in 2018 namelijk een nieuw beloningsplan overeen: Musk zou 10 jaar lang – dus tot 2028 – geen basissalaris krijgen. In de plaats daarvan kwam een bonuspakket gelinkt aan concrete bedrijfsresultaten: Musk zou een eerste schijf van 350 miljoen dollar cashen als de beurswaarde van Tesla een half jaar lang boven de kaap van de 100 miljard dollar zou noteren. Die kaap komt almaar sneller in zicht.

Het totale bonuspakket tegen 2028 loopt zelfs op tot 50 miljard dollar, maar daarvoor zal Elon Musk nog meer dan één versnelling hoger moeten schakelen: tegen dan moet Tesla een jaaromzet halen van 175 miljoen dollar (tegenwoordig is dat nog ‘maar’ 24 miljard dollar) en moet de beurswaarde naar 650 miljard dollar.

Populairste stekkerautomerk

Het gedurfde ‘bonuspakket’, een van de grootste uit de bedrijfswereld, kreeg destijds flink wat kritiek. Al waren er ook mensen die Elon Musk gek verklaarden: de beurswaarde van Tesla was toen maar 59 miljard dollar, het bedrijf had nog geen cent winst gemaakt en had in het kwartaal voordien zelfs zijn grootste verlies ooit geboekt, liefst 675 miljoen dollar. Bovendien haalde de autobouwer zelden zijn productiedoelen en kwam Tesla door de fratsen van zijn topman vaker negatief dan positief in het nieuws. Heel even dreigde de Amerikaanse beurswaakhond er zelfs mee om Elon Musk een levenslang verbod op te leggen ooit nog een beursgenoteerd bedrijf te leiden.

Maar het tij lijkt gekeerd: Tesla verkoopt meer elektrische auto’s dan eender welk ander merk – vorig jaar liefst 367.500, de helft meer dan in 2018 – en zijn ‘Model 3’ is veruit de populairste stekkerauto ter wereld. Intussen begint het bedrijf ook zwarte cijfers te schrijven: in oktober verraste het met een nettowinst in het derde kwartaal van 143 miljoen dollar.

