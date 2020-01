104 banen op de tocht bij Nokia Bell

Bij telecomfabrikant Nokia Bell, het vroegere Alcatel-Lucent België, staan 104 banen op de helling. Dat schrijft vakblad Computable en is intussen bevestigd door de vakbond.

De nieuwe sanering, de tweede al in nauwelijks een jaar tijd, past in een groter kostenbesparingsplan dat Nokia eerder al voor heel Europa had aangekondigd. Ook in Finland, Duitsland en Nederland worden banen geschrapt. Of er ook effectief 104 ontslagen vallen, is nog afwachten. Bij de vorige sanering kondigde de directie aan 107 banen te schrappen, maar dat cijfer werd na onderhandelingen met de bonden deels teruggebracht door interne verschuivingen.

Bij Nokia Bell, in Antwerpen wereldberoemd als ‘den Bell’, werken nu nog ruim 1.300 mensen. Het realiseerde in 2018 een omzet van 249 miljoen euro, goed voor een nettowinst van 32,6 miljoen euro.(krs)