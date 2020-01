Sinds de cyberaanval van maandag ligt de productie van weefgetouwen bij Picanol stil. Net als de handel van het aandeel op de beurs. Toch hoeven noch het bedrijf, noch de aandeelhouders op dit ogenblik te vrezen voor bloedrode cijfers op de beurs of in de boekhouding, zeggen analisten. “Dit is hooguit een lastige muggenbeet.”