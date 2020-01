500.000 pond om de Big Ben te doen luiden bij de Brexit: Boris Johnson organiseert crowdfunding

Als het van de Britse premier Boris Johnson afhangt, wordt het opstappen van zijn Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zo luid mogelijk rond getoeterd: hij wilt dat de Big Ben de Brexit letterlijk inluidt, op 31 januari. En de rekening is voor het publiek. “Zoals iedereen weet, wordt de Big Ben momenteel opgeknapt”, zei Johnson in een BBC-interview. “Blijkbaar hebben ze daarbij de klepel weggenomen. Die moeten we dus vervangen om de Big Ben te kunnen laten luiden op de Brexitnacht. En dat is duur.” Een klepel – installatie inbegrepen – komt op zo’n 500.000 Britse pond, ruim 584.000 euro. Iets wat de premier hoopt bij elkaar geschraapt te krijgen via een crowdfunding, aangezien er “geen specifiek overheidsfonds” voor bestaat. (sobu)