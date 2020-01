Meghan Markle voor het eerst weer in het publiek gespot

Meghan Markle is voor het eerst gespot sinds zij en haar man Harry aankondigden afstand te willen doen van hun rol binnen het Britse koningshuis. Eerder raakte bekend dat Meghans vader mogelijk zal getuigen op het proces dat zijn dochter aanspande tegen The Mail on Sunday. De Britse krant publiceerde een brief die Meghan Markle aan haar vader Thomas schreef. Volgens The Mail on Sunday gaf Thomas Markle hen de brief om zichzelf te verdedigen tegen roddels die het Amerikaanse People Magazine publiceerde, en lekten vrienden van Meghan Markle de roddels aan het magazine mét instemming van Meghan, precies met de bedoeling om hem zwart te maken. (adm)