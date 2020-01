VS executeren eerste terdoodveroordeelde van dit jaar: man doodde twee van zijn vijf echtgenotes

De eerste executie van het jaar in de Verenigde Staten is een feit. Woensdagavond kreeg in Texas een terdoodveroordeelde, vijftien jaar na de hem ten laste gelegde feiten, een dodelijke injectie toegediend.

De 64-jarige John Gardner werd in 2006 tot de doodstraf veroordeeld wegens doodslag op zijn vijfde echtgenote. Het slachtoffer had hem verlaten en de scheiding aangevraagd omdat hij geregeld geweld tegen haar gebruikte. Dat zinde Gardner niet en hij drong binnen in de nieuwe woning van de vrouw, waar hij haar in het hoofd schoot. Tammy Gardner overleed twee dagen later.

John Gardner. Foto: via REUTERS

Volgens de beschuldiging had de dader een zwaar verleden van partnergeweld. Zo had hij ook zijn tweede echtgenote al neergeschoten. De vrouw, die op het moment van de feiten zwanger was, bezweek later aan haar verwondingen. Nadat Gardner een eerste keer in de gevangenis had gezeten, bezondigde hij zich opnieuw aan geweld, dit maal ten opzichte van zijn derde echtgenote. Hij ontvoerde haar en diende de dochter van de vrouw klappen toe.

Laatste woorden

De verdediging van John Gardner diende in september beroep in bij het Hooggerechtshof om een heropening van het dossier te vragen, want, zo klonk het, hun cliënt was volgens hen slecht verdedigd op zijn proces. Maandag kregen ze echter nul op het rekest en er werd ook geen nieuw beroep ingediend.

Vlak voor zijn executie verontschuldigde de dader zich bij de familie van zijn slachtoffer. “Ik wil mij excuseren voor het leed dat ik heb veroorzaakt. Ik hoop dat jullie vrede vinden en de bladzijde kunnen omslaan”, aldus Gardner. Hij werd om 18.36 uur plaatselijke tijd doodverklaard.

Vorig jaar werden in de Verenigde Staten 22 executies uitgevoerd, waarvan negen in Texas.