Ruim 80 kilo cocaïne in vliegtuig: drie Nederlandse bemanningsleden van Martinair Cargo opgepakt in Argentinië

Op het internationale vliegveld Ezeiza bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn drie Nederlanders aangehouden. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Argentijnse media gaat het om bemanningsleden van een toestel van Martinair Cargo, dat onder Air France-KLM valt. Daarin zou ruim 80 kilogram cocaïne zijn aangetroffen.

Naast de Nederlanders zouden nog vier personen zijn aangehouden. Dat zijn volgens de krant Clarín Argentijnen. Argentijnse media meldden dat de coke dinsdag werden aangetroffen kort voordat vlucht MP 6912 via Ecuador naar Amsterdam zou vliegen. De douane kreeg bij de actie steun van ruim vijftig agenten en vijf speurhonden.

Het vliegtuig was eerder via São Paulo in Brazilië naar Argentinië gevlogen. De Argentijnse autoriteiten onderzoeken of de drugs in Argentinië of Brazilië aan boord van het toestel zijn gebracht.

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat Argentijnse autoriteiten onderzoek voeren naar een vrachtoperatie van Martinair Cargo. Ze liet weten dat ze daar verder geen mededelingen over kon doen.