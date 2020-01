Droge dag met zachte temperaturen

Het blijft donderdag droog met brede opklaringen. In de loop van de ochtend en de voormiddag trekt wel wat bewolking over het westen en het centrum van het land. In de namiddag lossen de lage wolken op de meeste plaatsen langzaam op en wordt het zonniger. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in Hoog-België en 11 graden in de Kempen, meldt het KMI.