Belg opgepakt in Peru met twintig levende vogels in zijn koffer

Een Belgische man is maandag gearresteerd in Chili toen hij 20 vogels het land uit wilde smokkelen. Dat meldt het Chileense Infobae.

H. C. (54) werd op de luchthaven van Lima aangehouden met 20 levende vogels verborgen in zijn koffer. De felgekleurde dieren vertoonden symptomen van uitdroging en stress, “verschillende vogels hadden zelfs een deel van hun verenkleed verloren omdat ze urenlang opgesloten zaten”, aldus de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, die de arrestatie uitvoerde. De dieren waren vermoedelijk bedoeld voor verkoop in Spanje.

Onder de dieren bevonden zich 2 tucaneta’s en 16 tangara’s, vogels uit de Peruviaanse jungle met opvallend felle kleuren die hen zeer aantrekkelijk maken voor handelaars en verzamelaars.

Illegale handel

Onze landgenoot riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf voor illegale handel in wilde dieren. In die misdaadtak circuleert jaarlijks wereldwijd maar liefst 21 miljard euro, het wordt volgens Interpol beschouwd als één van de vier meest lucratieve misdrijven.

Illegale handel is één van de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit. Peru wordt algemeen beschouwd als een paradijs voor door vogelaars en ornithologen. Er vliegen in het land 1.810 verschillende vogelsoorten rond.