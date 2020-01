Licentiecommissie buigt zich over nieuwe rol van ‘makelaar’ Wouter Vandenhaute bij Anderlecht

Wouter Vandenhaute (l.) was al vaak te zien in de tribunes van Anderlecht. Foto: Photo News

De licentiecommissie van de voetbalbond moet bekijken of het nieuwe statuut van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht verenigbaar is met de nieuwe regels rond makelaars van de Pro League. Dat laat de Pro League weten. Vandenhaute is mede-eigenaar van het makelaarsbureau Let’s Play en gaat vanaf april als ‘extern raadgever’ aan de slag bij Anderlecht.

LEES OOK (N+).Wouter Vandenhaute loodste deze winter al een spits naar Club, toch ziet hij geen conflict tussen makelaarsbedrijf en rol van adviseur bij Anderlecht

De Pro League zette in december het licht op groen voor de invoering van een Clearing House. Die instantie moet vanaf deze zomer alle transacties in kaart brengen. “Vanaf dat moment kunnen cases bekeken worden”, laat de verzameling van profclubs weten. Volgens de reglementen van de KBVB mag de licentie niet worden toegekend aan een club waarvan “een van de juridische entiteiten” activiteiten als makelaar uitoefent. Bij Anderlecht is te horen dat Vandenhaute geen “verbonden entiteit” is.