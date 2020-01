Kris Van Dijck (N-VA) kampte met “donkere gedachten” na hetze

“Hoe geraak ik hier ooit nog uit?” Dat vroeg Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) zich af in de periode na zijn ontslag als parlementsvoorzitter in de zomer van 2019.

In een interview met VTM blikt hij terug op die periode. Hij veroorzaakte begin juli een ongeval onder invloed van alcohol, waarvoor hij tijdens zijn 11 juli-toespraak door het stof ging. En net tijdens die toespraak maakte P-Magazine bekend dat hij enkele jaren voordien een prostituee had geholpen bij het verkrijgen van een uitkering. Waarna hij haastig werd weggeleid naar de uitgang en kort nadien ontslag nam als parlementsvoorzitter.

“Er gaat veel rond in je hoofd ook donkere gedachten”, zegt hij. “Maar dan denk je aan de mensen die je graag ziet, je echtgenote, je kinderen. En dan denk je: zo ver krijgen ze mij niet. Ik heb fouten gemaakt, maar niet van die orde dat ik niet terug kan vechten.”

Dat via de pers bekendraakte dat hij een prostituee had bezocht, bezorgde hem ook in zijn relatie veel moeilijke momenten. “Mijn huidige vrouw heb ik pas nadien leren kennen. Ik heb haar volledig moeten informeren over het wat en het hoe. Ze is daar op een sterke manier mee omgegaan en ze heeft dat een plaats gegeven, maar dat is niet gemakkelijk.”

Van Dijck kwam tijdens het interview ook terug op de twee zaken die tot zijn ontslag leidden. “Met de politierechter had ik een goed gesprek waarbij ik niet alleen mijn spijt uitdrukte maar ook mijn schaamte. Ik had echt het gevoel dat die man mij op een correcte manier zou beoordelen, maar toen was het proces van buitenaf al gemaakt.”

Tegen de berichtgeving van P-Magazine diende Van Dijck klacht in bij de Raad voor de Journalistiek, die dat vorige week grotendeels als gegrond verklaarde. “Had ik op die 11de juli geweten waar ze mij van beschuldigden, dan was ik niet als een dief in de nacht langs de achteruitgang vertrokken”, zegt hij nu over die zaak. “Dan had ik net als François Mitterand ‘et alors’ gezegd. De aantijgingen over sociale fraude waren heel zwaar, maar niet waar. Achteraf kan ik zeggen dat ik het beter niet had gedaan, maar dan moet ik straks een volledige screening gaan doen als mensen mij om hulp vragen. U help ik, en u help ik niet. Er is me nooit iets gevraagd om te doen wat niet koosjer was.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.