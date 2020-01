Hartverwarmend: Australische peuter ziet voor de eerste keer in z’n leven regen

De dreumes kon z’n enthousiasme niet bedwingen toen hij, voor de eerste keer in zijn bestaan, regen zag. Het 18 maanden oude jongetje danste en pletste in het rond, verbaast over wat er uit de hemel valt. In de regio waar de peuter woont, is er in drie jaar geen druppel regen gevallen. De regio wordt geteisterd door extreme droogte en zware bosbranden. De zware regenval is dus meer dan welkom.