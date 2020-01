Joachim Coens (CD&V): “Materniteiten sluiten is onaanvaardbaar”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil niet dat straks 17 kraamklinieken de deuren moeten sluiten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) had wel oren naar dat advies van de Hoge Gezondheidsraad, nadat bleek dat 17 kleinere materniteiten jaarlijks niet genoeg bevallingen uitvoerden.

“17 kraamklinieken staan op de helling. Onaanvaardbaar voor CD&V, partij van de nabijheid”, schreef Coens op Twitter. “Bevallingen behoren tot de basiszorg. Er kunnen niet zomaar 17 materniteiten gesloten worden. Nabijheid is belangrijk.”

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg kan ons land het gerust doen met 17 materniteiten minder, of één op zes. Er bevallen in die kraamklinieken te weinig vrouwen om de kosten te rechtvaardigen, klinkt het. De experts raden daarom aan om te snoeien in het netwerk.

