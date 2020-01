Tot drie jaar cel na bedreigingen over gestolen drugsgeld

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag twee mannen schuldig bevonden aan bedreigingen. De twee wilden een gestolen koffer met 700.000 euro terugkrijgen en bedreigden de vermeende dieven via de telefoon en sms. Eerder pleegde één van hen al een home invasion bij de verkeerde familie om het geld terug te krijgen.

De feiten speelden zich af in mei van vorig jaar. Een man deed aangifte bij de politie dat hij door een onbekende met Nederlands telefoonnummer werd gecontacteerd en dat er op een bedreigende toon verschuldigd geld werd geëist. De man wist niet waar het over ging, maar meende te weten wie achter de berichten zat. Ook een andere man kreeg soortgelijke berichten.

Na onderzoek kwamen de speurders uit bij Yannick C., een man die zelf een koffer met daarin 700.000 euro aan drugsgeld had gestolen, maar die koffer ook bij hem gestolen zag. Hij meende toch recht te hebben op het geld en pleegde een home invasion, maar bij de verkeerde familie. Daarvoor werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel met probatievoorwaarden.

Tijdens zijn tijd in de cel leerde hij Gert V.D.L. kennen en vertelde hij over de geldkoffer. Bij hun vrijlating besloten de twee het geld te recupereren, ze meenden te weten wie het intussen in zijn bezit had. Met een Nederlands telefoonnummer bestookten ze de twee slachtoffers met dreigtelefoontjes en sms’en vol bedreigende taal. Al snel konden de twee aan de bedreigingen worden gelinkt, ze werden in hun voertuig voor de woning van één van de slachtoffers opgemerkt.

Gert V.D.L. geeft de feiten toe en zegt dringend geld nodig te hebben. Hij wijst Yannick C. aan als opdrachtgever, zegt dat het idee van hem kwam en dat Yannick hem ook dicteerde wat hij moest zeggen of typen. V.D.L. Kreeg twee jaar cel.

Yannick C. beweert er niks mee te maken te hebben, hij zegt dat Gert V.D.L. zelf met het idee kwam en dat hij redeneerde: als jij dat wil doen, dan krijg je de helft. Hij vroeg de vrijspraak wegens gebrek aan duidelijke bewijzen, maar de rechtbank meende dat zijn schuld wel bewezen was en veroordeelde hem tot drie jaar effectief.

Eén van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en vroeg 1.000 euro schadevergoeding.