Herbeleef hier de persconferentie van Gouden Schoen Hans Vanaken: “Het was een eer om de trofee uit handen van Kompany te krijgen”

Hans Vanaken won woensdagavond zijn tweede Gouden Schoen op een rij. Daags nadien sprak de middenvelder van Club Brugge de pers toe, na een traditionele korte nacht voor de Gouden Schoen. “Ik heb vier uurtjes geslapen”, grijnsde Vanaken in het auditorium van het Belfius Basecamp.

“Het was half vier vooraleer ik thuis was”, verklaarde de draaischijf van blauw-zwart. “Dan nog wat felicitaties lezen, wat berichtjes checken, wat social media… Het zal toch half vijf geweest zijn voor ik aan het slapen was.” De mooiste felicitaties? Vanaken moest even denken. Om dan toch bij… Vincent Kompany uit te komen. “Op dit moment was het mooiste moment de trofee uitgereikt krijgen door Kompany. Het is een hele grote naam in het Belgisch voetbal en een inspiratie voor veel jeugdvoetballers. Hij zal nog heel veel betekenen voor ons voetbal. Ik heb ongelofelijk veel respect voor hem en zijn carrière. Zondag valt dat natuurlijk eventjes weg (lacht).” Want dan staat Anderlecht-Club Brugge gepland. “We gaan weer gewoon om die match te winnen, net zoals andere wedstrijden. Het is de bedoeling om een statement te maken.” De knop omdraaien op een paar dagen tijd? Voor een ijskonijn als Vanaken is dat geen probleem. “Vandaag ga ik nog genieten van die prijs, maar in het achterhoofd weet je dat die match van zondag heel belangrijk is. Deze Gouden Schoen zal mij niet veranderen. Niet als mens, maar ook niet als voetballer.”

Foto: BELGA

Het verschil tussen Vanaken en Mbokani was amper 19 punten. “Maar na die eerste stemronde had ik toch het gevoel dat er weinig kon mislopen”, haalt Vanaken de schouders op. “Als je dan bijna 80 punten voorsprong hebt, weet je dat het goed zit.” Al kwam Mbokani wel nog schrikwekkend dichtbij. Dat Kompany als - ex-ploegmaat bij Anderlecht - plots ten tonele verscheen, zal de zenuwen niet goed gedaan hebben. “Het was een mooie strijd tussen ons. De belasting lag met twee à drie matchen per week misschien wel hoger bij mij, maar we hebben elk op onze manier fantastisch gepresteerd. Als hij hem gewonnen had, was dat ook verdiend geweest. We hebben allebei bewondering voor elkaar. Al zal hij wel teleurgesteld zijn dat hij uiteindelijk niet gewonnen heeft. Dat is logisch.”

Vanaken blijft een unicum in ons Belgisch voetbal. Honkvast, nuchter en al twee jaar op rij de beste in België: men komt het niet vaak tegen. Al is een droomtransfer iets wat Vanaken nog niet volledig uitgesloten heeft. Nog enkele Gouden Schoenen, of toch die stap naar het buitenland? Een moeilijke keuze. “Je weet niet welke aanbiedingen er zullen komen. Dat geldt voor zowel de club als voor mij. Als de juiste club op het juiste moment komt, durf ik die stap zeker zetten. Langs de andere kant speel ik hier elk jaar voor de prijzen en voel ik mij hier super goed. De Bundesliga past volgens mij het best bij mij, maar een mooie subtopper in Spanje of Italië kan ook. Maar nu ben ik speler van Club Brugge. En dat is het enige wat telt.” Vanaken nam zijn schoen mee naar een naastgelegen zaaltje, waar hij het glas mocht heffen met de voltallige staf en het personeel van Club Brugge. En ’s middags? Gewoon… trainen geblazen.

