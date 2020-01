Zoon die moeder ontvoerde in Wielsbeke, aangetroffen in ziekenhuis met schotwonde

Wielsbeke - De man die maandag zijn moeder ontvoerde in Wielsbeke, is aangetroffen in het ziekenhuis van Moeskoen met een schotwonde. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De Franse politie vraagt zijn uitlevering in verband met een schietpartij in Tourcoing.

De politie kreeg maandagochtend een melding binnen van een zoon die zijn moeder zou hebben ontvoerd in het West-Vlaamse Wielsbeke. Dinsdag werd de wagen, die geseind stond, gespot door de Franse politie van grensstad Tourcoing. Omdat ze zich door de bestuurder bedreigd voelden, openden ze het vuur. Maar de man kon ontkomen en vluchtte richting de Belgische grens.

Dinsdagnamiddag werd de lege wagen met kapotte achterruit aangetroffen in Moeskroen. De man meldde zich later aan in een ziekenhuis in de buurt met een schotwonde en werd woensdag opgepakt. De Franse politie voert het onderzoek naar de schietpartij en vraagt zijn uitlevering.

De moeder werd de dag van de ontvoering zelf nog in goede gezondheid aangetroffen bij familie in Molenbeek. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, onderzoekt nu de precieze omstandigheden van de ontvoering, maar kan in het belang van het onderzoek geen verdere details geven.