70-plussers betalen tot 111 euro bankkosten per jaar omdat ze digitaal niet mee zijn

Een factuur betalen, de stand van onze bankrekening opvragen of snel dat restaurantbezoekje terugbetalen. Dat doen we met de bank-app op onze smartphone of vanachter de PC. Tenminste, wie digitaal mee is. Veel 70-plussers hebben die trein gemist. Zij moeten naar de bank voor een storting en laten hun afschriften opsturen. Banken hanteren daarvoor steeds duurdere tarieven. Daardoor lopen de bankkosten van 70-plussers op tot 111 euro per jaar. “Banken moeten een leeftijdsgrens hanteren voor die kosten”, zegt Okra.