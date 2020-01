ENQÛETE. Wat vindt u van het imago van het Belgisch voetbal?

Het is intussen vijftien maanden geleden sinds het Belgisch voetbal op zijn grondvesten schudde naar aanleiding van Operatie Propere Handen. Daaruit bleek onder meer de KV Mechelen had geprobeerd via omkoping de degradatie te vermijden, dat er geld werd witgewassen en dat de banden tussen enkele topscheidsrechters en spelersmakelaars erg nauw waren. Samen met de Universiteit Gent gaat Het Nieuwsblad nu op zoek naar uw mening over dit schandaal en de gevolgen ervan voor het imago van het Belgisch voetbal.

Bent u geïnteresseerd in sport?

Heeft u zelf ooit gesport?

In welke mate gaat u een wedstrijd uit het professioneel voetbal (1A of 1B) bijwonen?

Heeft u zelf ooit gevoetbald?

Wat is uw geslacht?

In welke leeftijdscategorie bevindt u zich?

In welke mate bent u op de hoogte van Operatie Propere Handen?

Operatie Propere Handen is een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van witwaspraktijken, omkoping en wedstrijdvervalsing in de eerste klasse van het Belgisch voetbal. In welke mate heeft dit een invloed gehad op de manier waarop u voetbal beleeft?

Denkt u dat er na Operatie Propere Handen nog pogingen zijn geweest tot wedstrijdvervalsing zonder afweten van de bevoegde instanties?

In welke mate denkt u dat profvoetballers verveeld zitten met wat de publieke opinie denkt over het professioneel voetbal naar aanleiding van Operatie Propere Handen?

Hoe zouden de bevoegde instanties volgens u moeten reageren op wedstrijdvervalsing binnen het Belgisch professioneel voetbal?

Hoe zouden de bevoegde instanties volgens u moeten reageren op witwaspraktijken binnen het Belgisch professioneel voetbal?

De Pro League wil het bondsreglement aanpassen waardoor een club waarvan bewezen is dat ze wedstrijdvervalsing betrokken was, automatisch degradeert en tot 25% van haar tv-geld verliest. Wat vindt u van deze straf?

Er werd reeds een voorstel goedgekeurd over het invoeren van een onafhankelijk orgaan, het clearinghouse. Dat kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten. Het moet zo alle transfers en geldstromen in onze competitie transparanter en controleerbaar maken om malafide makelaars te elimineren uit de voetbalwereld. Hoeveel vertrouwen heeft u in deze maatregel?

Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de professionele voetbalwereld (1A en 1B) open en correct gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld?

In welke mate vindt u dat de communicatie vanuit de professionele voetbalwereld (1A en 1B) open en correct gebeurt naar de buitenwereld?

Hoe belangrijk vindt u een competitie die onvoorspelbaar is?

Hoe belangrijk vindt u een competitie die financieel zuiver is?

Duid aan op een schaal waar bij 1 het minst is en 10 het meest. Hoe hoog is uw vertrouwen in de integriteit van...

Als we het hebben over het Belgisch professioneel voetbal, in hoeveel procent van de wedstrijden denkt u dat er wedstrijdvervalsing in het spel is, op een schaal van 0 tot 100?

Hoe groot is uw vertrouwen NU in de integriteit van trainers? (1: het minst vertrouwen en 10: het hoogste)

Hoe groot is uw vertrouwen NU in de integriteit van scheidsrechters? (1: het minst vertrouwen en 10: het hoogste)

Als we het hebben over het Belgisch amateurvoetbal, in hoeveel procent van de wedstrijden denkt u dat er wedstrijdvervalsing in het spel is, op een schaal van 0 tot 100?

Hoe groot is uw vertrouwen NU in de integriteit van clubbestuurders? (1: het minst vertrouwen en 10: het hoogste)

Hoe groot is uw vertrouwen NU in de integriteit van voetbalmakelaars? (1: het minst vertrouwen en 10: het hoogste)

Hoe groot is uw vertrouwen NU in het Belgisch voetbal in het algemeen? (1: het minst vertrouwen en 10: het hoogste)

Denkt u dat er in België andere sporten zijn waar wedstrijdvervalsing en financiële fraude vaker voorkomen dan bij voetbal?

