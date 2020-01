Jan Ceulemans waarschuwt Hans Vanaken: “Voor de Rode Duivels is een carrière als de mijne nu misschien niet de beste keuze”

Met een tweede Gouden Schoen op rij plaatst Hans Vanaken zich nog wat meer in de etalage van de Jupiler Pro League. Op zijn 27ste staat de Rode Duivel ineens voor een verschrikkelijk dilemma: een transfer naar het buitenland proberen versieren, of een carrière proberen uitbouwen zoals clubicoon Jan Ceulemans, die in zijn tijd bij Club drie Gouden Schoenen veroverde? Wij vroegen het Sterke Jan zelf.

Dertien jaar speelde Jan Ceulemans in totaal voor Club Brugge, van zijn 21ste tot zijn 34ste. In die tijd veroverde hij drie Gouden Schoenen. Eén in 1980, en twee opeenvolgende, in 1985 en 1986.