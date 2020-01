Old Trafford nabouwen in uw woonkamer? Het kan dankzij LEGO en Manchester United

Een bijzondere samenwerking in speelgoedland: Manchester United slaat de handen in elkaar met LEGO. Om het 110-jarig bestaan van het legendarische Old Traffordstadion te vieren, brengt de Deese speelgoedfabrikant een bouwpakketje van het ‘Theatre of Dreams’ op de markt.

LEES OOK. Manchester United wipt Leander Dendoncker in de FA Cup

Bij United zijn ze trots op de samenwerking: “Ons stadion is bijna even iconisch als de club zelf. Iedereen heeft op een bepaalde leeftijd weleens met LEGO gespeeld, maar nu zijn de designers erin geslaagd om zelfs de kleinste details te integreren in het bouwpakket.”

Voor de geïnteresseerde fans van Man U: de LEGO-set telt 3898 stukjes en zal 249 pond kosten (omgerekend zo’n 292 euro). Niet goedkoop, maar hyperrealistisch is het wel.

Foto: Photo News

Foto: Photo News