Luisteren naar de aanpak en dan contract tekenen

Maaseik - “Werkzoekenden die rustig afwachten tot een uitzendkantoor hen belt, of tot er een aanbod in hun mailbox valt, zullen nooit echt gelukkig kunnen worden. Ze moeten zelf proactief op zoek gaan naar een baan en een werkgever die bij hen past.” Dat vindt Herman Daniëls, CEO van Intellisol in Maaseik. Hij zocht en vond na lange tijd heel wat gemotiveerde kandidaten die klaargestoomd worden voor een lange, duurzame carrière in zijn bedrijf.

Dat er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog veel werkzoekenden thuis zitten, heeft volgens Herman Daniëls te maken met de manier waarop vraag en aanbod elkaar treffen. Of juist niet. “Langs beide zijden mag het invullen van jobs niet te gemakkelijk worden opgevat”, vindt de CEO van Intellisol.

“Ik kan als bedrijfsleider 87 uitzendkantoren aanspreken om de vacatures te verspreiden. Ze sturen me dan wel een aantal mensen door, maar zelden zitten daar echt gemotiveerde arbeidskrachten tussen. Andersom maken veel werkzoekenden het zich gemakkelijk door zich overal in te schrijven of zich op jobsites te registreren en dan gewoon te wachten tot er een aanbieding in de bus valt. Dat systeem werkt niet.”

Investeren

En dus trok Herman Daniëls zelf zijn jas en schoenen aan om op zoek te gaan naar de juiste werknemers. “We hebben een bewuste keuze gemaakt om ons overal kenbaar te maken als een bedrijf dat nieuwe, gemotiveerde mensen zoekt. Eerst via sociale media, maar vooral door deel te nemen aan jobbeurzen, talentdagen en events van werkgeversorganisaties en scholen. Het is daar dat je mensen vindt die bereid zijn om zelf te zoeken naar de jobs die zij leuk vinden. Ze investeren, net als wij, tijd om tot een goede match te komen. En dat werpt zijn vruchten af, want nu komen de goede profielen vanzelf naar ons toe.”

VDAB

Een voorbeeld van zo’n succesvolle zoektocht was de deelname aan het Talentevent van VDAB Limburg op de T2-campus in Genk. “Ik was echt verbaasd van de hoeveelheid aan gemotiveerde mensen die ik daar heb ontmoet”, vertelt Herman Daniëls.

“Er was niemand bij met de kennis en ervaring om direct bij ons ingeschakeld te worden, maar ze hadden wel de interesse en goesting om aan de slag te gaan in een leuke werkomgeving. Nadat ze hadden geluisterd naar onze aanpak en zo al een beetje onze bedrijfscultuur konden opsnuiven, hebben zich heel concreet diverse uitstekende kandidaten aangemeld. Twee van hen zijn inmiddels al bij ons gestart, een aantal anderen volgen mogelijk snel.”

