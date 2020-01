Ontvoerde ngo-medewerkers vrijgelaten in Nigeria

In Nigeria zijn drie ontvoerde ngo-medewerkers vrijgelaten, net als een onbepaald aantal burgers. Dat hebben de Verenigde Naties donderdag bekendgemaakt.

De Nigeriaanse humanitaire medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie en de Amerikaanse hulpgroep Alliance for International Medical Action, waren op 22 december ontvoerd door onbekende militanten in de woelige staat Borno.

De omstandigheden van hun vrijlating zijn donderdag nog onbekend. Verschillende lokale media melden dat de vrijlating volgde op een onderhandeling tussen de ontvoerders en de autoriteiten. In het gebied zijn de islamistische groepen Boko Haram en Islamitische Staat in West-Afrika actief. Ze staan erom bekend burgers en hulpverleners te ontvoeren.

In 2019 verloren twaalf hulpverleners het leven, twee keer meer dan in 2018, aldus de VN. Volgens de humanitaire coördinator van de VN in Nigeria, Edward Kallon, mogen humanitaire hulpverleners nooit een doelwit worden of “het trauma moeten verdragen van gevangen te zijn gehouden”.