Kettingbotsing op E313: langdurige hinder verwacht richting Antwerpen

Grobbendonk - Op de E313 richting Antwerpen zijn donderdag even voor de middag drie vrachtwagens op elkaar ingereden in de staart van een beginnende file ter hoogte van Grobbendonk. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Er vielen geen gewonden, maar alle drie de vrachtwagens moeten worden getakeld en dat belooft een klus van lange duur te worden. Er is nog een beperkte doorgang mogelijk over één rijstrook, maar het is niet zeker of dat ook tijdens het takelen nog steeds het geval zal zijn.

De takeling blijkt complex omdat de brandstoftank van een van de vrachtwagens geraakt zou zijn, en in een van de voertuigen varkens worden getransporteerd. De dieren zijn weliswaar niet op de snelweg beland.

“De afhandeling zal zeker tot een stuk in de namiddag duren”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “De wachttijd achter het ongeval is al meteen opgelopen tot een half uur, er staat een zeven kilometer lange file en die groeit snel aan. We raden het verkeer vanuit Hasselt dat de komende uren richting Antwerpen of Gent moet dan ook aan om via Brussel om te rijden.”