Xavi legt uit waarom hij FC Barcelona afwees: “Het was te vroeg”

FC Barcelona bedankte maandag Ernesto Valverde en stelde de onbekende Quique Setién aan. De Catalaanse grootmacht hengelde ook naar de diensten van ex-aanvoerder Xavi, maar de Spanjaard wees het voorstel af. De deur blijft wel op een kier in de toekomst: “Het blijft wel mijn droom om Barcelona ooit te coachen.”

Sportief directeur Eric Abidal en CEO Oscar Grau deden de gewezen middenvelder met de buitengewone vista wel degelijk een aantrekkelijk voorstel: “Er was een concrete aanbieding, maar ik wou het niet aanvaarden omdat het voor mij nog te vroeg is om FC Barcelona te trainen. Toch blijft het mijn droom om in de toekomst in Camp Nou langs de zijlijn te staan”, vertelde hij aan de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Xavi strooide ook met lof voor de nieuwe coach Quique Setién: “Ik hou van zijn manier van werken en ik hoop dat hij successen behaalt met Barcelona.”

De Spanjaard blijft dus bij zijn huidige club Al Sadd. “Ik ben open geweest met mijn spelers, omdat ze de zaak uiteraard op de voet volgden. De afgelopen dagen waren niet de meest rustige, maar nu focus ik mij weer volledig op Al Sadd.” Xavi kwam in mei aan het roer in Qatar en heeft nog een contract tot de zomer van 2021.