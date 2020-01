Iraanse president Rohani sust gemoederen: “Ik wil oorlog vermijden”

De Iraanse president Hassan Rohani heeft donderdag tijdens een televisietoespraak gezegd dat hij “dagelijks ijvert om oorlog te vermijden”. Enkele dagen geleden kregen Teheran en Washington het in Irak opnieuw met elkaar aan de stok. “De regering ijvert dagelijks om een militaire confrontatie of een oorlog te vermijden”, aldus de president. “Voor mij is het een dagelijkse bekommernis”, voegde hij eraan toe.

Met betrekking tot het nucleair akkoord uit 2015 en waaruit de VS zich drie jaar later hebben teruggetrokken, zei Rohani dat zijn land “in de praktijk heeft bewezen dat het voor ons mogelijk is met de wereld om te gaan. Uiteraard is het moeilijk. Indien er tegenover ons mensen zijn die het vertrouwen waard zijn, zou de taak eenvoudig en gemakkelijk zijn”, aldus Rohani, alluderend op het “onvoorspelbare” karakter van de Amerikaanse president Donald Trump.

Tijdens een vergadering met de directeurs van de nationale bank zei de Iraanse president dat zijn land er niet aan denkt zich helemaal uit het nucleair akkoord terug te trekken. Want het riskeert dan meer sancties en trekt dan de aandacht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. “Dan zouden we de problemen helemaal opnieuw hebben.” Rohani voegde er zonder details te geven aan toe dat zijn atoomprogramma nu geavanceerder is dan voor de deal.

Na de unilaterale Amerikaanse terugtrekking begon Teheran in 2019 geleidelijk meer bepalingen niet na te leven. Na het door de Amerikanen uitschakelen van generaal Qassem Soleimani in Bagdad dreigde het land ermee het akkoord helemaal op te blazen.