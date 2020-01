Man uit Dessel om het leven gekomen bij arbeidsongeval in Lommel

Lommel / Dessel -

Bij een arbeidsongeval op het industrieterrein Kristalpark in Lommel is woensdag een dertiger uit Dessel om het leven gekomen. Dat heeft de lokale politie van Lommel donderdag bevestigd. Een firma was er aan een industrieel gebouw bezig om dakspanten te plaatsen. Op een bepaald ogenblik is zo’n dakspant losgekomen en op de onfortuinlijke arbeider terechtgekomen.