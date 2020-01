Franse justitie annuleert voorlopige hechtenis van 15-jarig meisje in veelbesproken moordzaak

In het onderzoek naar de mysterieuze moord op de kleine Grégory Villemin in 1984 in de Franse Vogezen heeft het hof van beroep van Parijs de voorlopige hechtenis van Murielle Bolle in datzelfde jaar geannuleerd.

De zaak beroert al decennia de gemoederen in Frankrijk: Grégory Villemin verdween op de avond van 16 oktober 1984 in het Franse dorpje Lépanges-sur-Vologne, in de Vogezen, toen hij buiten aan het spelen was. Diezelfde avond werd zijn lichaam opgevist uit de rivier Vologne, op zo’n 7 kilometer van zijn woonplaats. De jongen was vastgebonden aan handen en voeten.

Er werden in de loop der jaren al verschillende mensen opgepakt, onder wie ook de moeder van de kleuter. Hoofdverdachte Bernard Laroche werd op zijn beurt doodgeschoten door Jean-Marie Villemin, de vader van Grégory.

Laroche was de neef van Jean-Marie Villemin, en Bolle was dan weer de schoonzus van Laroche. Bolle, op het moment van de feiten 15 jaar oud, getuigde dat zij samen met haar schoonbroer naar het huis van de Villemins was gereden, waar ze Grégory meenamen. Het meisje herhaalde haar uitspraken voor onderzoeksrechter Jean-Michel Lambert, alvorens haar getuigenis in te trekken. Volgens Bolle hadden de gendarmes tijdens haar verhoor druk uitgeoefend op haar. Sindszien zegt ze dat Laroche onschuldig is.

Uitspraken blijven wel rechtsgeldig

Haar voorlopige hechtenis uit 1984 is nu geannuleerd. Het Hof van Cassatie had daarvoor in februari vorig jaar al de weg vrijgemaakt. Het Hof meende dat de voorlopige hechtenis ongrondwettelijk was, en verwees dat deel van het dossier door naar het hof van beroep van Parijs. De verklaringen van Bolle tegenover de gendarmes voor het officiële begin van haar voorhechtenis en haar ondervraging voor onderzoeksrechter Lambert enkele dagen later blijven echter overeind.

De advocaat van Bolle toonde zich tevreden met de uitspraak van het hof van beroep. Voor de advocaat van de ouders van de kleine Grégory is dan weer het voornaamste dat het onderzoek kan worden voortgezet. Volgens hem zitten de verklaringen van Bolle tegenover de gendarmes over de ontvoering van de toen 4-jarige jongen door Bernard Laroche nog altijd in het dossier.