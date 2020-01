Neuroloog Steven Laureys krijgt 1 miljoen euro voor onderzoek naar herstel na een coma

Neuroloog Steven Laureys heeft donderdag uit handen van prinses Astrid de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten ontvangen voor zijn onderzoek naar mensen die met een gewijzigde bewustzijnstoestand uit coma ontwaken. Aan de prijs van het Fonds Generet, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, hangt een bedrag van 1 miljoen euro vast.

De jury koos dokter Laureys als laureaat van de Prijs Generet zowel voor zijn reeds bereikte werk met de Coma Science Group als voor zijn verdere onderzoek. Laureys is een expert in de diagnose van mensen die wakker geworden zijn uit coma, maar waarbij het bewustzijn weggevallen of slechts deels hersteld is. Samen met zijn team ontwikkelt Laureys therapieën om het brein te stimuleren en zo tot een eventueel herstel te komen. Een bekende patiënt met wie Laureys fantastische resultaten boekte, is voormalig wielrenner Stig Broeckx

“Een belangrijk punt voor mij is dat de persoon weer in staat is tot een functionele communicatie en zo zelf zijn of haar wensen en keuzes kenbaar kan maken. Bij jonge patiënten bereiken we dit na hersentrauma in de helft van de gevallen”, zegt Laureys.

Een gewijzigde bewustzijnstoestand is een zeldzame chronische aandoening. In België zijn er jaarlijks ongeveer 50 mensen die wakker worden uit een coma, maar niet bewust zijn en enkel reflexmatig reageren, en ongeveer 100 mensen zijn slechts minimaal bewust. Een klein aantal patiënten lijdt aan het locked-insyndroom waarbij ze volledig verlamd maar wel bewust zijn.

“Deze prijs is een erkenning voor ons onderzoeksteam, maar ook voor de betrokken patiënten en hun familie, een vaak vergeten groep”, benadrukt Laureys.