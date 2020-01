Ally Samatta op weg naar Aston Villa

Racing Genk dreigt zijn topschutter Ally Samatta (27) te verliezen aan Aston Villa. De 18e uit de Premier League zou 10 miljoen euro neertellen om de aanvaller los te weken uit de Luminus Arena.

Aston Villa heeft een acuut spitsenprobleem door het uitvallen van Wesley voorin. De ex-speler van Club Brugge liep een zware knieblessure op en is nog een tijdje buiten strijd. Samatta kan op die manier de eerste Tanzaniaan in de Premier League worden.

Samatta is aan zijn vierde seizoen bezig bij de Limburgers. In 2016 kwam hij over van TP Mazembe. Dit seizoen was hij goed voor 10 goals voor de landskampioen, waaronder 3 in de Champions League.

