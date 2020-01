Malinwa bijt de spits af in 2020: “We willen profiteren van de druk die bij Standard ligt”

KV Mechelen trapt vrijdagavond de tweede seizoenshelft op gang met een thuismatch tegen Standard. Mits winst wipt Malinwa over de Rouches naar een vijfde plaats. Zonder Joachim Van Damme (geblesseerd) en Rob Schoofs (geschorst) verschijnt KV allesbehalve op volle sterkte aan de aftrap.

Van Damme blesseerde zich op stage in de oefenmatch tegen Keulen (2-2). De Waaslander is vier tot zes weken out met een ribbreuk. “Zijn afwezigheid is een aderlating”, beseft Wouter Vrancken. “In onze kern loopt niet hetzelfde profiel rond om hem te vervangen. ‘Jo’ heeft een bepaalde présence die niemand anders heeft. Het zal morgen op een andere manier moeten gebeuren.”

Met de schorsing van Schoofs moet Vrancken twee leemtes opvullen. Jordi Vanlerberghe en Aster Vranckx lijken de logische keuzes. Het duo scoorde punten in de vriendschappelijke duels tegen Keulen en AZ (5-1 verlies). “We hebben een paar opties: Jordi, Aster, Gaétan Bosiers. Maar ook Hairemans kan op nummer acht spelen. En als we echt op zoek moeten naar een ‘profiel Van Damme’, dan kom ik misschien wel bij Sheldon Bateau terecht.”

Voor aanjager Joachim Van Damme is interesse van Standard Foto: Photo News

4 op 9

De opener van 2020 is meteen pittig voor de Kakkers. Is dit voor Vrancken nu een voor- of een nadeel? “Het is een voordeel om direct thuis met een topmatch te beginnen. Dan hoeven we onze motivatie niet elders te gaan zoeken. Bovendien ligt de druk bij de tegenstander. Standard heeft titelambities, maar staat uiteindelijk slechts een puntje boven ons. Daar kunnen we misschien van profiteren.”

KV speelt nog vijf toppers in de negen resterende matchen van de reguliere competitie. Vooral het drieluik dat nu komt - Standard (thuis), Charleroi (uit) en AA Gent (thuis) – wordt bepalend. “Als we die drie wedstrijden met een degelijk puntentotaal doorkomen, kunnen we onze ambities bijstellen. In het andere geval is onze koers gereden. Op welk puntentotaal ik mik? Het is niet gemakkelijk om er een getal op te plakken, want ook het gevoel dat we meenemen uit die matchen zal meespelen. Maar met vier op negen zitten we wel goed.”

Luikse interesse in Van Damme

Deze week lekte ook de interesse van Standard in Van Damme uit. Toeval of niet? “De timing is zeker speciaal. (lacht) Da’s nu eenmaal het voetbalwereldje. Zolang de speler in kwestie zijn hoofd niet laat gek maken en er niets concreets is (tot een officieel bod kwam het niet, red.), maak ik me niet druk. Ik loop ook al lang genoeg mee in het voetbal om me boven zulke situaties te zetten. Door zijn blessure is Jo er bovendien niet bij. Destabiliseren zal het hem niet doen.”