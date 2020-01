Voorbijgangers weten niet wat ze zien: waaghals gebruikt Londense Tower Bridge als … glijbaan

Afgelopen woensdag was het wel érg druk aan de Tower Bridge, een van de drukste toeristische attracties in Londen. De iconische brug werd namelijk gebruikt door een waaghals als ... glijbaan.

De fratsen van de roekeloze man zorgden ervoor dat de brug werd afgesloten. Dat was nodig om de hulpdiensten de plaats te geven om de man veilig van de brug af te halen. De reddingsoperatie zorgde voor serieuze hinder in het verkeer. Waarom de man besloot de brug op te kruipen, is niet duidelijk.

Video: Nieuwsblad

