16-jarige YouTube-ster toont haar nieuwe miljoenenvilla, inclusief eigen winkel

JoJo Siwa heeft een nieuwe woning. JoJo Si-Wie? JoJo Siwa, een Amerikaanse tienermeisje dat een internetsensatie is geworden door haar over-the-top dansvideo’s en dito outfits. Ze is amper zestien, maar heeft toch al meer dan 10 miljoen volgers op YouTube. Iets wat haar een aardige duit oplevert, zo bewijst ze door haar nieuwe miljoenenvilla in geheel eigen stijl aan haar fans te tonen.

In december trokken de zestienjarige YouTube-ster, haar ouders en haar broer de deur van hun woning in Sherman Oaks (Californië) achter zich dicht om in te trekken in een villa ter waarde van 3,5 miljoen dollar in Los Angeles.

In de inkom van de woning staat onder meer een piano en enkele mannequins die aangekleed zijn in bekende outfits van Siwa. De ‘fun room’ staat dan weer vol met snoep en stoelen die ze kreeg van tv-zender Nickelodeon. “Het is mijn huis, dat moet toch een snoepbar hebben, hé.” In de hoek van de kamer staat ook Siwa’s eigen versie van een 7 Eleven-winkel, met onder meer een popcornmachine, een slushy-machine en een pizza-opwarmer. Daarnaast is er ook nog een kamer vol merchandise van de tienerster, inclusief een winkel voor haar fans.

In totaal telt de woning meer dan 550 vierkante meter woonruimte. Buiten vinden we onder meer een basketbalterrein, een pingpong- en kickertafel en een relax-ruimte terug. Ook een zwembad kan natuurlijk niet ontbreken.

Sinds Siwa de videorondleiding op 29 december van vorig jaar met haar volgers deelde, werden de beelden al bijna 2,5 miljoen keer bekeken.