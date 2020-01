Voorwaardelijke celstraf voor jongeman die met pistool het vuur opende in station

Oostende / Bredene - Een twintigjarige Bredenaar heeft in de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij vorige zomer in het station van Oostende het vuur opende met een pistool. De procureur had vijf jaar cel gevraagd, maar volgens de rechter is het niet bewezen dat de jongeman iemand wou doden.

Op 24 juli rond 18.30 uur kreeg Rayan V. (20), een Bredenaar die bekendstaat voor drugsfeiten, het in de ondergrondse fietsenstalling van het Oostends station aan de stok met Ali B. Die laatste verdacht er de Bredenaar van zijn voordeur te hebben beschadigd en graaide zijn rugzak mee als onderpand voor de herstelkosten.

De discussie verplaatste zich naar de stationsloketten waar de twee slaags raakten en Rayan V. plotseling een klein Browning-pistool bovenhaalde. Hij vuurde twee keer in de richting van Ali B., maar de kogels boorden zich in de grond. Ali B. zette het op een lopen maar Rayan V. ging hem achterna en loste nog een schot. Hierop sloeg de Bredenaar zelf op de vlucht en sprong hij in de nabije dokken om aan de politie te ontkomen. Even later kon hij toch in de boeien worden geslagen.

Paniek

“Dit had veel erger kunnen aflopen”, stelde de procureur tijdens het proces in de Brugse rechtbank. “Het station liep vol ouders met kinderen die van het strand kwamen. Er heerste paniek en op de camerabeelden was te zien hoe een meisje naar haar been greep. Vermoedelijk werd ze geraakt door een kogelhuls.”

De procureur vorderde vijf jaar effectieve celstraf voor Rayan V. wegens poging tot doodslag. Volgens zijn advocaat Yen Buytaert had hij geen oogmerk om te doden. “Mijn cliënt mikte naar de grond”, pleitte Buytaert. “Mocht hij het slachtoffer dood hebben gewild zou hij op de torso of het hoofd hebben gemikt. Hij stond zó dicht bij het slachtoffer dat hij bijna moeite moest doen om hem te missen.” Volgens Buytaert werd V. door het slachtoffer uitgedaagd. “Die gedroeg zich zodanig agressief dat mijn cliënt ten einde raad naar dat pistool greep. Daar heeft hij zeer veel spijt over.” Buytaert drong aan op een voorwaardelijke straf, maar de procureur was daar niet voor te vinden. “De beklaagde moet een duidelijk signaal krijgen dat we niet in de Far West leven.”

Toch volgde de rechter donderdag de stelling van meester Buytaert en oordeelde hij dat er geen sprake was van een oogmerk om te doden. Hij veroordeelde Rayan V. tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Opmerkelijk: Rayan V. was in maart 2018 zélf het slachtoffer bij een schietpartij met een luchtdrukwapen. Hij liep daarbij blijvende schade op aan het linkeroog.