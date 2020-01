Doema bevestigt aanstelling nieuwe Russische premier Misjoestin

De Russische Doema, het Lagerhuis, heeft donderdag ingestemd met de benoeming van Michail Misjoestin tot premier. Van de parlementsleden hebben er 383 voor de benoeming gestemd en hebben er zich 41 onthouden. Niemand heeft tegengestemd.

Tijdens zijn toespraak voor de stemming in de Doema focuste Misjoestin op de verbetering van de slabakkende Russische economie.

De Russische president Vladimir Poetin had Misjoestin woensdag voorgesteld als premier, na het ontslag van de voltallige Russische regering. De vorige premier, Dmitri Medvedev, kondigde dat ontslag aan na de toespraak van Poetin in het Russische parlement op woensdag. Daarin had hij verschillende institutionele wijzigingen aangekondigd.

Misjoestin stond sinds april 2010 aan het hoofd van de Russische federale belastingdienst. Hij is 53 jaar oud. Waarnemers gaan ervan uit dat hij als een soort overgangspremier zal werken. Politiek was hij nog niet op de voorgrond getreden. Wel heeft hij de reputatie een efficiënte hooggeplaatste ambtenaar te zijn.