Lichaam van vermiste vader van zes kinderen gevonden in de Samber, vrouw nog spoorloos

Er is woensdagnamiddag ter hoogte van Montignies-sur-Sambre een lichaam uit de Samber gehaald. Ondertussen heeft een politiebron aan onze redactie bevestigd dat het gaat om Shujaat Yawary, de 40-jarige man van Afghaanse origine die al vermist was sinds 26 december van vorig jaar. Zijn vrouw Kauhsar Hussain (38), met wie hij zes kinderen had, is nog altijd spoorloos.