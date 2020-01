Zeldzame spitssnuitdolfijn aangespoeld in Oostende

Oostende - In Oostende is woensdagavond een zeldzame spitssnuitdolfijn aangespoeld. Het was meer dan 50 jaar geleden dat er nog zo’n exemplaar aanspoelde aan de Belgische kust. Het dier is zo’n kleine drie meter lang. Het skelet zal worden gebruikt als lesmateriaal.

Het kadaver van 2,88 meter lang werd overgebracht naar de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent voor een autopsie. Daaruit is gebleken dat het dier een accidentele dood stierf.

“Het dier zag er vrij gezond uit en er werd geen plastic of visnetten gevonden in de maag”, zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen. Het dier zou in moeilijkheden gekomen zijn in het lage water van de branding. De wonden zouden afkomstig zijn van de rotsblokken aan de kust van Oostende. “Eigenlijk is het een dier dat pech heeft gehad”, aldus Moreau.

Het skelet zal nu gebruikt worden als lesmateriaal op de faculteit dierengeneeskunde in Gent.

Spitssnuitdolfijnen in België

Het gebeurt niet vaak dat spitssnuitdolfijnen worden waargenomen in de Noordzee of aanspoelen langs de Noordzeekust. Dat is niet verwonderlijk: een spitssnuitdolfijn verkiest immers de diepzee, en blijft ver uit de buurt van kusten. Een grote waterdiepte is daarbij belangrijker dan de afwezigheid van land, aangezien het dieet van spitssnuitdolfijnen uit allerhande diepzee-organismen (voornamelijk inktvissen en pijlinktvissen, maar ook diepzeevissen en schaaldieren) bestaat.

Rond eilanden in diepzeegebieden, waar de waterdiepte snel toeneemt met de afstand tot de kust, kunnen spitssnuitdolfijnen dus wel relatief kort bij de kusten worden waargenomen. De ondiepe wateren van de Noordzee (vooral van het zuidelijke deel) kunnen echter niet tot hun vertrouwde habitat worden gerekend.

In België zijn dan ook slechts vijf eerdere strandingen van gewone spitssnuitdolfijnen bekend (en geen van levende exemplaren op zee), waarbij het in twee gevallen om moeder-kalf paartjes ging: in augustus 1835 in Oostende, in augustus 1933 in Wenduine (moeder + jong), in augustus 1954 in De Panne (drachtig vrouwtje), in februari 1969 in Heist en in oktober 1972 in Bredene (moeder + jong). Al deze dieren spoelden levend aan, maar overleden kort daarop (het jong van 1972 in Bredene overleefde nog enkele dagen in het dolfinarium van Harderwijk, Nederland).