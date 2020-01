PODCAST. De Stemmen van Assisen: Sven Mary over het euthanasieproces: “De beschuldigden gaan dienen als kanonnenvlees”

Het proces-Tine Nys, dat vrijdag van start gaat, zal over veel meer gaan dan de dood van een jonge vrouw. “Het kan uitdraaien op een princiepsproces over euthanasie, en dat is iets wat mij toch wat angst aanjaagt”, zegt Sven Mary in onze nieuwe podcast De Stemmen van Assisen. “Ik vrees dat de beschuldigden zullen dienen als kanonnenvlees, omwille van een overtuiging.”

Onder heel veel media-aandacht start vrijdag het assisenproces tegen Tine Nys, een 38-jarige vrouw die in 2010 euthanasie aanvroeg en dat ook kreeg. De euthanasie zelf verliep echter zeer amateuristisch, en bovendien was de familie van Nys het niet eens met de conclusie rond haar ondraaglijk psychisch lijden. De familie diende dan ook een klacht in tegen de drie artsen die de aanvraag goedkeurden. Die artsen staan nu terecht voor moord.

In onze nieuwe podcast De Stemmen van Assisen leggen we uit waarom dit een groot showproces kan worden, waar de hele euthanasiewet ter discussie staat. Ook strafpleiter Sven Mary – die niet deelneemt aan het proces – vreest dat: “De katholieke en de liberale zuil staan hier diametraal tegenover elkaar. Elke partij zal er op een bepaalde manier zijn gelijk uit willen halen. Ik denk dat de drie dokters zo’n beetje het kanonnenvlees zullen zijn die men gaat slachtofferen. Niet omwille van de zaak zelf, maar wegens een overtuiging.”

‘De Stemmen van Assisen’: beluister hier alle afleveringen van onze podcast.