Nachtmerrie van ouders: meisje loopt papa achterna de straat op en wordt aangereden door pick-up truck

Het is de nachtmerrie van vele ouders, maar de vijfjarige Nong Bee uit het Thaise Chonburi heeft enorm veel geluk gehad. Nadat ze besloot haar vader achterna te lopen, wordt ze geraakt door een aanrijdende pick-up truck. Het meisje wordt weggekatapulteerd, maar overleeft de zware klap. Ze houdt er slechts een paar schaafwondjes aan over.

De bestuurder van het voertuig, reageerde meteen en bracht het meisje naar het ziekenhuis. Daar bleek dat er niets aan de hand was.

Video: Nieuwsblad

