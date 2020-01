Michael Verschueren over de kloof tussen Anderlecht en Club Brugge: "Over twee jaar staan we weer boven hen"

Geert De Vlieger had op de winterstage van Anderlecht een uitgebreide babbel met sportief directeur Michael Verschueren over de kloof tussen Club Brugge en Anderlecht. Toen was nog niets bekend over de paleisrevolutie die zich deze week voltrok. Verschueren sprak alvast ambitieuze taal: "Over twee jaar staan we weer boven hen."

LEES OOK. Michael Verschueren praat voor het eerst na paleisrevolutie bij Anderlecht: “Uiteindelijk is er niet zo veel aan de hand”



Vrijdag om 22u45 wordt op Play Sports 1 een nieuw seizoen van Hoogvliegers op gang getrapt. In de eerste aflevering gaat Geert De Vlieger in gesprek met Michael Verschueren, sportief directeur van Anderlecht.

Op het gala van de Gouden Schoen werden de nieuwe verhoudingen tussen Club Brugge en Anderlecht nog maar eens (pijnlijk) in de verf gezet: blauw-zwart ging voor het vierde jaar op rij naar huis met de Gouden Schoen en kaapte ook de prijzen van beste coach en beste doelman weg. Paars-wit moest tevreden zijn met de prijs van beste Belofte. Terwijl Club Brugge afstevent op de titel, Europees meespeelt en zelfs een nieuw stadion heeft ingepland, zoekt Anderlecht dan ook een weg uit de diepe crisis. Het gat met de aartsrivaal mag echter niet te groot worden.

"Ik kijk met veel respect naar Club Brugge", aldus Verschueren. "Maar ik ben niet bang dat we de rol moeten lossen. Voor alle duidelijkheid: wij zijn zeer ambitieus en hebben een doorgedreven plan, dat we goed gaan uitvoeren. Wij zullen de rol niet lossen. Ik zit liever niet te lang in de rol van underdog, want wij zijn een topclub. Dé club van België."

Wanneer ziet Verschueren Anderlecht weer boven Club Brugge staan, wilde De Vlieger nog weten: "Pffff, twee jaar...?"

Zondag staat om 18u de topper Anderlecht-Club Brugge op het programma. Als Club zondag voor de derde keer dit seizoen wint, dan vegen ze RSCA dit seizoen van de kaart. “Ik ben niet bang van Club”, besluit Verschueren.

LEES OOK. “Michael Verschueren moet zich nu bewijzen”