Man komt thuis van hondenkapsalon om dan te zien... dat hij de verkeerde hond mee heeft

De Amerikaanse Rudy kreeg de wind van voren toen hij met de verkeerde hond thuiskwam na een bezoek aan de hondenkapper. "Ik was erg gehaast en had niet door dat niet BooBear, maar wel een andere hond mee had", klinkt het. Gelukkig kon zijn vrouw er eens goed om lachen. "Ik heb echt de beste man ooit, sinds het voorval zijn we nog niet gestopt met lachen!"

