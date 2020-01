Amerikaanse Rekenhof: "Regering-Trump overtrad de wet door Oekraïne militaire hulp te ontzeggen"

Het GAO, of het Amerikaanse Rekenhof, zegt dat de regering-Trump de wet heeft overtreden door Oekraïne militaire hulp te ontzeggen die door het Congres was goedgekeurd.

In een verklaring zegt het Rekenhof donderdag dat het Witte Huis een wet heeft overtreden die stelt dat de regering geen gelden kan achterhouden die door de volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd. "Het getrouw uitvoeren van de wet staat niet toe dat de president zijn eigen beleid in de plaats stelt van dat van het Congres dat het in een wet heeft omgezet", zo citeert nieuwszender CNN de verklaring.

"Het GAO heeft vandaag een wettelijke beslissing gepubliceerd die concludeert" dat de budgettaire diensten van het Witte Huis "de wet hebben overtreden door aan het ministerie van Defensie toegewezen 214 miljoen dollar voor militaire hulp aan Oekraïne achter te houden", zo haalt het Franse persbureau AFP de verklaring van het Rekenhof aan.

Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om 250 miljoen dollar die in het begrotingsjaar 2019 door het Congres voor Kiev is toegewezen.

Het GAO zegt dat Kiev de hulp om politieke redenen is ontzegd, en dat is wettelijk verboden.

Het Witte Huis heeft meteen al gereageerd op de verklaring van het Rekenhof. Het zegt dat de begrotingsdienst van het Witte Huis "zijn residuaire bevoegdheid gebruikt om ervoor te zorgen dat dollars van de belastingbetaler naar behoren worden uitgegeven, in consistentie met de prioriteiten van de president en met de wet".

De kwestie staat centraal in de poging die de Democraten ondernemen om de Republikeinse president Donald Trump af te zetten. Hij zou immers militaire hulp hebben ingetrokken om de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder de druk te zetten een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Voormalig vicepresident Joe Biden maakt grote kans om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen op zak te steken.

Volgens CNN blijkt uit regeringsdocumenten dat de politiek benoemden in de begrotingsdienst van het Witte Huis al ruwweg negentig minuten na het ondertussen beruchte telefoontje van Trump met Zelenksi op 25 juli het Pentagon de opdracht hebben gegeven de hulp te bevriezen.

De verklaring van het Rekenhof komt net op de dag dat de aanklagers in het afzettingsproces tegen Trump de inbeschuldigingstelling in de Senaat zullen voorlezen.

