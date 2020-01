Cercle Brugge versterkt zich met Griekse verdediger, meteen blessure voor Liverpool-huurling Christie-Davies

Cercle Brugge heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van verdediger Dimitrios Chatziisaias. De 27-jarige Griek wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Turkse eersteklasser Rizespor. De Vereniging bedong ook een aankoopoptie. Het is nog niet duidelijk of hij zondag tegen Antwerp al speelgerechtigd is.

Chatziisaias speelde sinds vorige zomer in Turkije, na voordien in eigen land te hebben gespeeld voor pnder meer Panionios, PAOK Saloniki en Atromitos. Bij Rizespor, de huidige nummer twaalf in de Turkse Süper Lig en de club die eerder op de dag onze landgenoot Nill De Pauw transfervrij liet vertrekken, stond de Griek in de heenronde in twaalf officiële duels tussen de lijnen.

“Met Chatziisaias halen we één brok ervaring binnen: als 27-jarige verdediger beschikt Chatziisaias over de benodigde kwaliteiten om ons verdedigend compartiment te versterken”, was nieuwe voorzitter Vincent Goemaere enthousiast over de transfer. “We zijn ervan overtuigd dat zijn leiderschapscapaciteiten het team op én naast het veld positief zullen beïnvloeden om zo onze doelstelling, het behoud in 1A, te verzekeren. Samen met coach Bernd Storck werken we dagelijks keihard om het team zo competitief als mogelijk klaar te stomen voor 9 absolute finales.”

Christie-Davies meteen out

Chatziisaias is de vierde inkomende transfer van Cercle Brugge tijdens deze wintermercato. Eerder kwamen al middenvelder Isaac Christie-Davies en aanvallers Dino Hotic en Marton Eppel de club versterken.

Minder goed nieuws is er van de andere aanwinst Isaac Christie-Davies. De huurling van Liverpool liep een knieblessure op.