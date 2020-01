Gary Kagelmacher heeft het gehad bij KV Kortrijk en forceert transfer

Gary Kagelmacher heeft het gehad bij KV Kortrijk en wil zijn transfer naar het Uruguyaanse Penarol forceren.

De centrale verdediger Gary Kagelmacher is rond met de club van zijn geboorteland waar hij voor twee jaar kan tekenen. Tussen beide clubs is er echter nog geen akkoord. Niettemin speelt Kagelmacher het nu hard en meldde zich vandaag even voor de start van de training gekwetst. Hij speelt zaterdag dus ook niet mee op Stayen tegen STVV.

Yves Vanderhaeghe betreurt de gang van zaken.

“Dit ontgoochelt mij maar als trainer sta je machteloos in dat soort zaken.”(kv)