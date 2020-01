Senaat maakt zich op voor het proces rond impeachment Donald Trump

De Amerikaanse Senaat maakt zich donderdag op voor het afzettingsproces tegen president Donald Trump dat ten vroegste volgende week dinsdag zou beginnen.

LEES OOK. Amerikaanse Rekenhof: “Regering-Trump overtrad de wet door Oekraïne militaire hulp te ontzeggen”

In de nacht van woensdag op donderdag (Belgische tijd) hebben de zeven door het Huis van Afgevaardigden benoemde “impeachmentmanagers” de twee artikels aan de Senaat overhandigd. De zeven “aanklagers”, allen Democraten uit het Huis, zullen vandaag/donderdag opnieuw naar de Senaat stappen en rond 18 uur Belgische tijd in de Hoge Vergadering de twee artikels van inbeschuldigingstelling voorlezen.

De Democraten willen de Republikeinse president Donald Trump afgezet zien vanwege machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Alles draait erom dat het staatshoofd zijn functie zou hebben misbruikt om een ander staatshoofd onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever.

Twee uur daarna moet opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof arriveren, na de straat te zijn overgestoken. Hij zal het proces leiden. Zijn eerste taak is de 100 senatoren als jurylid in te zweren, nadat hij zelf ingezworen is. De senatoren moeten zweren aan “onpartijdige justitie” te doen, legt de krant New York Times (NYT) uit.

Eenmaal Roberts is ingezworen krijgt Trump een sommatie en kan hij antwoorden op de beschuldigingen, aldus de NYT. Dat zal wellicht schriftelijk gebeuren.

Het is nog steeds onduidelijk of de Republikeinse partijgenoten van Trump zullen ingaan op de eis van de Democraten om getuigen op te roepen en nog meer documenten voor te leggen, zelfs terwijl er meer aanwijzingen komen dat het staatshoofd in een dubieuze campagne van druk zetten in Oekraïne was betrokken.

Reeds vergaarde bewijzen zitten meteen in het dossier. Maar eenmaal het proces is begonnen wordt het aanvoeren van nieuwe bewijzen andere koek. Indien een senator of de verdediging van Trump bezwaar heeft kan Roberts een beslissing nemen, zo legt nieuwszender CNN uit. Hij kan ook de senatoren laten beslissen, terwijl die een beslissing van de opperrechter kunnen “overrulen”. Om het indienen van nieuwe bewijzen toe te laten, moeten dan 51 senatoren daarmee instemmen.

Naar verwachting zal de Senaat dagelijks bijeenkomen voor het proces, behalve op zondag.

De Grand Old Party (GOP) wil het proces graag snel achter de rug zien want hun partijgenoot spreekt normaal op 4 februari zijn State of the Union uit in de verenigde kamers van het Congres.

Dat de Senaat Trump schuldig zal bevinden en hem bijgevolg zal afzetten geldt als weinig waarschijnlijk. De GOP beschikt immers over 53 van de 100 zetels. Er bestaat ook de mogelijkheid van Democraten die met de meerderheid meestemmen, zoals woensdag één Democraat met de Republikeinen tegen het doorsturen van de artikels heeft gestemd.